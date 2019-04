Sanitäter wurden zu Geburtshelfern

Das Rote Kreuz ist Donnerstagfrüh zu einer Geburt nach Zagersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) gerufen worden. Die kleine Ella hatte es allerdings so eilig, dass die Sanitäter an Ort und Stelle zu Geburtshelfern wurden.

Als Einsatzfahrer Christoph Repay und die Zivildiener David Hauser und Jan Csany am Notfallort eintrafen, erkannten sie, dass eine Fahrt mit der Schwangeren ins Krankenhaus nicht mehr sinnvoll sei. „Wir beschlossen also, die Geburt vor Ort vorzunehmen. Für solche Situationen sind wir ausgebildet und führen auch die notwendige Ausrüstung mit. Zur Sicherheit forderten wir auch gleich den Notarzt nach“, so Repay.

Rotes Kreuz

Besonderes Ereignis

Um 5.00 Uhr erblickte Ella das Licht er Welt - mit einem Gewicht von 3.810 Gramm und einer Körpergröße von 51 Zentimetern. Nachdem die alarmierte Notärztin und der Notfallsanitäter einen Gesundheitscheck machten, wurden Mutter und Kind zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht.

„Andere Kollegen fahren seit 20 Jahren im Rettungsdienst und hatten noch nie eine Hausgeburt. Ich bin seit einigen Jahren im Einsatz und hatte jetzt schon zum zweiten Mal eine Geburt vor Ort“, sagte Rotkreuz-Sanitäter Repay. „Eine Geburt ist für uns immer etwas Besonderes, weil es einer der wenigen Einsätze ist, bei denen es um ein freudiges Ereignis geht“, so Repay.