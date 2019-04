EU-Wahl: 19 Kandidaten aus dem Burgenland

In einem Monat findet die EU-Wahl statt. Aktuell stellt Österreich 18 Abgeordnete im EU-Parlament. Bundesweit treten diesmal sieben Parteien an, auf den jeweiligen Listen finden sich auch etliche Burgenländerinnen und Burgenländer.

ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne, NEOS, KPÖ und Europa Jetzt kandidieren am 26. Mai bundesweit für die Europawahl. Die ÖVP findet sich ganz oben auf dem Stimmzettel, da sie bei der vergangenen EU-Wahl stärkste Kraft war. Auf der Liste der Volkspartei stehen zwei Burgenländer: Klubobmann Christian Sagartz ist auf den siebenten Listenplatz gereiht, die Heiligenkreuzer Gemeinderätin Michaela Pumm folgt im hinteren Mittelfeld - mehr dazu in ÖVP: Sagartz bei EU-Wahl auf Platz sieben.

Fünf Burgenländer auf SPÖ-Liste

Die SPÖ schickt fünf Burgenländer in die Wahl - weiter vorne gereiht, sind aber mit den Plätzen sechs und sieben nur die Vorsitzende der SJ, Julia Herr aus Sigleß, und Landesgeschäftsführer Christian Dax - mehr dazu in EU-Wahlliste mit Herr und Dax abgesegnet. Weitere Kandidaten aus dem Burgenland sind die Chefin der SJ-Burgenland, Lejla Visnjic aus Siegendorf, der Hornsteiner Flugbegleiter Johannes Schwarcz-Breuer und der Bürgermeister von Mühlgraben, Fabio Halb

Bestgereihter Burgenländer auf der FPÖ-Liste ist der Burgauberger Gemeinderat Josef Graf - er steht an siebenter Stelle. Weiter hinten finden sich Claudia Schweiger aus Wiesen, sowie Thomas Grandits aus Wörterberg und der Eisenstädter Gemeinderat Konstantin Langhans - mehr dazu in EU-Wahl: Graf auf FPÖ-Listenplatz Nummer sieben.

Reimon an unwählbarer Stelle

Miriam Kayer, Gemeinderätin in Pinkafeld steht an neunter Stelle der Liste der Grünen. Weitere grüne Kandidaten aus dem Burgenland sind der Oberpullendorfer Roland Lehner, die Landesgeschäftsführerin Martina Hajdusich und die Litzelsdorferin Irmtraud Salzer. Letzter der grünen Liste ist der aktuell einzige EU-Mandatar aus dem Burgenland, Michel Reimon. Er nannte es einen Solidaritätsantritt - mehr dazu in EU-Wahl: Grüne präsentieren Spitzenkandidaten.

Eduard Posch aus Pinkafeld und Karlheinz Dornach kandidieren für NEOS - mehr dazu in EU-Wahl: Zwei Burgenländer auf NEOS-Liste. Die Neusiedlerin Alexandra Preinsberger ist die einzige burgenländische Kandidatin der KPÖ. Keine Burgenländer finden sich auf auf der Liste von Europa Jetzt.

Wahlberechtigt sind alle Österreicher und EU-Bürger mit Wohnsitz in Österreich, die spätestens am Tag der Wahl 16 Jahre alt sind. Die vorläufige Zahl der Wahlberechtigten beträgt im Burgenland 234.576. Gewählt werden kann auch per Briefwahl - Wahlkarten können schriftlich bis vier Tage vor dem Wahltag beantragt werden.