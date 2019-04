Evangelische Frauen laden zu Frauentag

Die Evangelischen Frauen laden unter dem Motto „Alle an einem Tisch“ zu ihrem traditionellen Frauentag ein. Am Samstag findet der Frauentag im Nordburgenland, in Eisenstadt, und am Sonntag im Südburgenland, in Markt Allhau, statt.

Das diesjährige Motto des evangelischen Frauentages versteht sich als eine Einladung wieder miteinander ins Gespräch zu kommen. Heutzutage sei es nicht mehr selbstverständlich, dass „Alle an einem Tisch“ zusammenkommen, sagte die Organisatorin des nordburgenländischen Frauentages, Susanna Hackl. „Wenn wir etwas übereinander wissen wollen, wenn wir uns gegenseitig ermutigen wollen und wenn wir vor allem Fremde kennenlernen wollen, dann schlagen wir vor, dass wir uns wieder an die Tische setzen und miteinander ins Gespräch kommen“, sagte Hackl.

Der Frauentag in Eisenstadt beginnt am Samstag um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Evangelischen Kirche. Es werden rund 250 Teilnehmerinnen erwartet. Im Anschluss daran wird die Direktorin der Diakonie Österreich, Katharina Maria Moser, dann ihre Gedanken zum Tagesthema „Alle an einem Tisch“ ausführen.

Am Nachmittag ist unter anderem ein Spaziergang durch Eisenstadt unter dem besonderen Aspekt Religionsvielfalt geplant. Im Zentrum stehen die evangelischen Wurzeln und Straßennamen, besucht werden auch die Bergkirche und das jüdische Museum. „Man will zeigen, dass es durchaus möglich ist, dass eine Vielzahl an Religionen sehr gut miteinander leben kann“, sagte Hackl. Der Referent beim südburgenländischen Frauentag am Sonntag in Markt Allhau ist Bischofskandidat Michael Chalupka.