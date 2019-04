NEOS: Wahlrecht für EU-Bürger bei Landtagswahl

NEOS treten dafür ein, bei der nächsten Landtagswahl im Burgenland lebenden Bürgern aus anderen EU-Ländern das Wahlrecht zu ermöglichen. Man werde sich dazu mittels Petition an den burgenländischen Landtag wenden.

Der Landtag werde ersucht, an die Bundesregierung heranzutreten, damit die bundesverfassungsrechtlichen Grundlagen geschaffen werden, so der Pinkafelder Gemeinderat Eduard Posch in einer Aussendung. Mit Stichtag zum Jahresbeginn betreffe dies 18.950 Menschen. „Diese EU-Bürger und Wahl-Burgenländer leben, arbeiten und zahlen hier pünktlich ihre Steuer, so wie die Österreicherinnen und Österreicher auch“, so Posch.

Von landespolitischer Teilhabe ausgeschlossen

EU-Bürger dürften an den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen teilnehmen und wenn sie sich registriert hätten, auch an den EU-Wahlen, jedoch nicht an den Landtagswahlen. „Sie sind von der aktiven politischen Teilhabe auf Landesebene damit ausgeschlossen“, so Posch. Für NEOS sei das nicht in Ordnung. Andere Bundesländer hätten bereits eine Initiative für das Wahlrecht bei Landtagswahlen für EU-Bürger gestartet.