Fake-Gewinnspiel um Familypark-Tickets

Auf der Internetplattform „Facebook“ wird derzeit versucht, mit der angeblichen Verlosung von Freikarten für den Familypark St. Margarethen, Internetnutzern ihre Daten zu entlocken. Der Familypark selbst distanziert sich von dem Gewinnspiel.

„Familypark gibt pro Familie vier Freikarten, um das 51. Dienstjahr zu feiern“ - mit diesem falschen Gewinnspiel versuchen derzeit Diebe über Facebook Nutzer in die Falle locken. Klickt man auf die Verlosung, gewinnt man gar nichts, erklärte Andre Wolf vom Verein Mimikama, der sich mit der Aufklärung über Internetbetrug beschäftigt. „Im ersten Moment passiert auf Facebook interessanterweise gar nichts. Es handelt sich um eine rein virale Masche. Das Ziel dahinter ist, dass die anonymen Betreiber dieser Gewinnspiele die Menschen von Facebook weglocken wollen und in so genannte Provisionsprogramme locken wollen. Diese bestehen aus Gewinnspielen, die von Datenhändlern veranstaltet werden, diese sind wiederum legal“, so Wolf.

Familypark distanziert sich von Gewinnspiel

Der Familypark selbst distanziert sich auf Facebook von dem Gewinnspiel und weist darauf hin, dass solche ausschließlich auf der offiziellen Familypark-Homepage durchgeführt werden. Die Masche über ein falsches Gewinnspiel an Daten zu kommen, sei nicht neu, so Wolf. Rechtlich gesehen, handle es sich aber nicht um einen Datenklau, weil man zustimmen muss. „Aber man muss sich bewusst sein, dass diese Gewinnspiele nicht in Verbindung mit den Original-Freizeitparks stehen und darauf aus sind, ganze Datensätze zu bekommen, die sie anschließend auch verkaufen dürfen“, ergänzte Wolf.

Tipp 1: Immer hinterfragen wer hinter dem Gewinnspiel steht

Grundsätzlich sollte man bei Fake-Gewinnspielen schauen, wer der Veranstalter ist. In der Info-Spalte auf Facebook könne man sehr gut erkennen, ob der reale Veranstalter dahinter steckt oder nicht. Ist sie verifiziert, trägt sie den berühmten Verifizierungshaken von Facebook. Sollte man bemerken, dass man sich auf einer dubiosen Facebook-Seite befindet und der Veranstalter nicht transparent ist, sollte man besser die Finger davon lassen, sagte Wolf.

Tipp 2: Veranstalter von Dritt-Gewinnspiel merken

Ein Tipp für all jene, die schon in die Falle getappt sind: „In diesem Fall sollte man sich merken: Bei welchem Veranstalter habe ich dieses Dritt-Gewinnspiel mitgemacht? Also dieses, wohin ich gelockt wurde. Diesem Veranstalter muss ich anschließend widersprechen. Und das sollte ich so schnell wie möglich machen, dass man schreibt: ‚Meine Daten bitte nicht verwenden‘. Klar, bei dem Dritt-Gewinnspiel kann man dann nicht mehr teilnehmen, aber man hätte dort wahrscheinlich ohnehin nichts gewonnen“, erklärte Wolf. Der Verein Mimikama rät bei falschen Gewinnspielen auf sozialen Plattformen immer genau zu hinterfragen, wer dahinter steht und besser zwei Mal zu überlegen, bevor man persönliche Daten freigibt.

