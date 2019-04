Start für Surf Worldcup in Neusiedl am See

In Neusiedl am See findet ab Freitag der 21. Surf Worldcup statt. Eröffnet wird die Veranstaltung mit einem Familienfest. Das Event findet zum dritten Mal in Neusiedl am See statt.

Im Jahr 2016 kam es zu Differenzen aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen über die Finanzierung und damit auch zum Aus für den Surf Worldcup in Podersdorf. Seit 2017 findet die Veranstaltung in Neusiedl am See statt. Die Veranstalter zeigen sich mittlerweile zufrieden mit der Entwicklung des Worldcups am neuen Standort. Nach einem „kurzen Durchhänger“ sei man dort mittlerweile angekommen, so Gerhard Polak vom Veranstalterteam. Es sei ein bisschen anders, mehr Tagestourismus durch die Zugsanbindung nach Wien, und es sei mehr ein Familien-Event geworden, aber am Abend gebe es auch noch Partys, sagte Polak.

Start mit Familienfest

Das Zielpublikum habe sich verändert, deshalb habe man die Veranstaltung auch dementsprechend neu ausgerichtet, so Polak. „Wir starten mit einem riesigen Familienfest, wo alle Burgenländerinnen und Burgenländer gratis Eintritt haben, wenn sie einen Familienpass haben. Das ist heuer unser großer Auftakt“, so Polak.

Rund 85.000 Besucher werden erwartet

Was gleich bleibe, sei der Neusiedler See, und das zur Freude der Sportler, so Veranstalter Michael Piechura. Wo das Event stattfindet, sei den Sportlern egal. „Sie schätzen das Event, weil sie hier Superstars sind, und die Übersiedelung nach Neusiedl hat ihnen auch extrem gut gefallen, weil sich das Event auch ein bisschen verändert hat“, so Piechura. Neben den Wettbewerben werde der Fokus mehr auf diverse Shows auf dem Wasser gelegt, so die Veranstalter. Rund 85.000 Besucher kommen durchschnittlich zum Surf Worldcup, mit dieser Besucherzahl rechne man auch heuer. Ein wesentlicher Faktor sei natürlich immer das Wetter, so Polak.