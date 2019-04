Kinder-Porno-Bilder: Pensionist verurteilt

Ein 64-jähriger Mann ist am Mittwoch in Eisenstadt wegen „Besitz und Weitergabe pornographischer Darstellung Minderjähriger“ zu acht Monaten bedingter Haft verurteilt worden.

Auf dem Computer des Pensionisten wurden 300 kinderpornographische Bilder gefunden worden. Der Angeklagte war vor Gericht nicht geständig. Neben der bedingten Haftstrafe wurde der Mann auch zu einer Geldstrafe in Höhe von 800 Euro verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Prozess war am Mittwoch fortgesetzt worden, der erste Verhandlungstermin war im März - mehr dazu in Prozess: 300 Kinder-Porno-Bilder gefunden.