ÖVP sieht parlamentarische Kontrolle behindert

Die ÖVP hat ihre Kritik an der rot-blauen Landesregierung im Zusammenhang mit der KRAGES erneuert: Der Rechnungshofbericht dazu zeige, dass die Entlassung des früheren Geschäftsführers ein Akt politischer Willkür gewesen sei, der das Land sehr viel Geld koste.

In Prüfberichten seit 2012 habe der Burgenländische Landes-Rechnungshof (BLRH) insgesamt 13 „Prüfungsbehinderungen“ durch das Land festgestellt, sagte ÖVP-Landesgeschäftsführer Christoph Wolf am Dienstag. Die Landesregierung habe Angst vor Kontrolle und versuche, diese systematisch auszuschalten, so Wolf. „Es wird versucht, alles irgendwie zu vertuschen. Man versteckt sich hinter irgendwelchen Gutachten, hinter einem Datenschutz, der gar nicht greift“, kritisierte Wolf. Darum geht es auch in einer außerordentlichen Landtagssitzung am Donnerstag, die von der Opposition beantragt wurde - mehr dazu in BLRH-Rechte: Opposition fordert Sonderlandtag.

Die ÖVP führe in ihrer Kritik Punkte an, die 2012 bis 2015 noch unter ihrer Zuständigkeit gewesen seien, so SPÖ-Landesgeschäftsführer Christian Dax. „Das ist vollkommen unseriös von der ÖVP“, so Dax. Er appelliert an ÖVP-Chef Thomas Steiner und Landesgeschäftsführer Christoph Wolf mit „den Anfeindungen aufzuhören“.

Links: