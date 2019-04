Segler am Neusiedler See aus Seenot gerettet

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein Mann am Neusiedler See in Seenot geraten. Der 49-Jährige musste von der Polizei gerettet werden.

Der Skipper hatte den Hafen in Rust erst gegen Mitternacht verlassen, um nach Mörbisch zu segeln. Gegen 2.00 Uhr meldete er der Polizei, dass sein Segelboot manövrierunfähig geworden sei, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag.

Der Segler gab an, bereits stark unterkühlt zu sein, konnte seinen genauen Standort aber nicht nennen. Die Suche der Polizeimotorbootstreife blieb deshalb bis kurz nach 4.00 Uhr erfolglos. Dann entdeckten die Beamten den Niederösterreicher am Westufer des Neusiedler Sees zwischen Mörbisch und Rust. Er war unterkühlt und erschöpft, ansonsten aber unverletzt. Die Polizei brachte den 49-Jährigen in seinen Heimathafen Mörbisch.