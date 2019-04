Zweite Bundesliga: Jennersdorf holt Titel

In der zweiten Basketball-Bundesliga steht der Meister fest: Die Jennersdorf Blackbirds entschieden die Finalserie gegen Sankt Pölten mit 2:0 für sich. Nach dem 87:75-Sieg im Heimspiel nützten die Südburgenländer den ersten Matchball.

Die Jennersdorfer gewannen auch das Rückspiel bei den Niederösterreichern, und zwar mit 71:59. Nicht nur der Meistertitel, sondern auch der „Final MVP“ – der Preis für den wertvollsten Spieler des Finaldurchgangs – ging an Jennersdorf: Philipp Horvath, Guard bei den Blackbirds, holte die Auszeichnung.

Jubel bei den Jennersdorfern Die Blackbirds feiern ausgelassen den Gewinn des Meistertitels.

Es ist der erste Meistertitel der Blackbirds. Die Jennersdorfer spielen seit der letzten Saison in der zweiten Bundesliga mit. Bereits im ersten Jahr schafften sie den Einzug in die Finalrunde. Im zweiten Jahr in der Zweiten Bundesliga konnte mit dem 2:0 gegen St. Pölten nun der erste Meistertitel geholt werden. In die erste Bundesliga will Jennersdorf nicht aufsteigen.