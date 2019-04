„Natur.Erlebnis.Tage“: Wasser und Kräuter

Bei den „Pannonischen Natur.Erlebnis.Tagen“ werden heuer fast 80 Exkursionen angeboten. Das Motto lautet heuer „Wasser & Kräuter“. Die Exkursionen finden in den sechs burgenländischen Naturparken sowie jenseits der Grenze in Westungarn statt.

Die „Natur.Erlebnis.Tage“ finden heuer von 26. April bis 1. Mai statt. Der heurige Veranstaltungsreigen bietet Naturbegeisterten aller Altersstufen eindrucksvolle und außergewöhnliche Erlebnisse in der „Wildnis vor der Haustüre“. So kann man Vögel am Wasser beobachten oder „Waldbaden“ mit Yoga verbinden.

ORF

Für die Projektkoordination ist Andrea Sedlacek zuständig. „Die Naturparke bieten ein buntes Programm an. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass vor allem Programme, bei denen Erlebnis und Bewegung angeboten werden, sehr gut angenommen werden“, so Sedlacek. Als Beispiele nennt sie etwa Kanufahrten oder grenzüberschreitenden Radtouren.

Kräuterwanderungen und „Naturwerkstätten“

Themenschwerpunkt sind heuer Kräuter - dazu gibt es Kräuterwanderungen und „Naturwerkstätten“. Neu im Programm sind verschiedene „Survival“-Angebote. Das Angebot der „Natur.Erlebnis.Tage“ wird laut Alois Lang vom Nationalpark Neusiedler See jedes Jahr besser angenommen.

ORF

„Die ’Natur.Erlebnis.Tage. auf burgenländischer Seite gibt es ja schon länger, aber die Kooperation mit den ungarischen Partnern erst seit dem Vorjahr. Wir sehen steigende Besucherzahlen und haben ein ausgesprochen positives Feedback. Wir erreichen unterschiedliche Zielgruppen auf beiden Seiten der Grenze“, so Lang. Abgerundet wird das Naturangebot mit dem pannonischen Weinfrühling im Nord- und Südburgenland. Es locken offene Kellertüren und kulinarische Entdeckungen.

