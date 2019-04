15-Jährige Radlerin von Pkw erfasst und verletzt

Sonntagabend ist es in Donnerskirchen (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Pkw-Lenker und eine Fahrradfahrerin sind zusammengestoßen.

Das 15-jährige Mädchen aus dem Bezirk Neusiedl am See an der Kreuzung einer Gemeindestraße mit der B15 von dem Auto erfasst worden. Das Mädchen wurde gegen die Windschutzscheibe und von dort auf die Straße geschleudert. Die Verletzte wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Warum es zum Unfall gekommen ist, ist bislang unklar. Alkotests sind negativ verlaufen.