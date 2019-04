Florenz: Weinstudenten zu Gast beim Weinpapst

Eine internationale Seminargruppe der Weinakademie Österreich hat eine Weinreise zum „Weinpapst“ nach Florenz unternommen. Die Weinakademie mit Direktion und Stammsitz in Rust hat dort eine Niederlassung.

Die Familie Antinori betreibt in Florienz seit mehr als 25 Generationen Weinbau, mittlerweile weltweit.

Im Palazzo Antinori kamen die Weinakademiestudenten und - studentinnen aus aller Welt zusammen. „Wenn man in die Weinwelt schaut und die drei faszinierendsten Orte nennt, wo Wein gelebt wird, wo Weingeschichte zu Hause ist, dann ist das hier einer - wo seit Jahrhunderten in der Antinori-Familie Wein produziert wird, einer der führenden Weinproduzenten der Welt, Piero Antinori, einer der ganz großen Weinpersönlichkeiten dieser Welt“, so Josef Schuller von der Weinakademie Österreich.

Familienstammsitz und Wein-Hauptquartier

Für „Weinpapst“ Weinpionier Marchese Piero Antinori ist Wein eine Berufung: „Seit dieser Palast Ende des 15. Jahrhunderts gebaut wurde, war er immer beides: Der Stammsitz der Familie und auch das Hauptquartier des Weingeschäfts. Eine Bildungseinrichtung für die zukünftigen Generationen zu sein, damit diese die Kultur und die Tradition von Wein besser verstehen, das ist etwas, dem wir uns verpflichtet fühlen.“

Exklusive Einblicke

Aus dem prunkvollen Seminarsaal ging es für die Weinstudierenden dann in die Weingärten und Olivenhaine. Nicht nur Weinfreunde, auch Architekturtouristen zieht es nach Bagino, in das supermoderne neue Weingut der Familie Antinori. Eine Villa in der Nähe, ein alter Landsitz, ist die Heimat zweier Kultweine, Tignanello und Solaia. Einblicke gibt es nur auf Einladung - extra für die Seminargruppe der Weinakademie.

Internationale Kontakte und viel Wissen

„Wenn wir hier unterrichten dürfen und dann die Studenten wieder zurückkommen nach Rust - das ist es, was das ganze extrem einzigartig macht“, so Andreas Wickhoff. Er ist Lektor an der Weinakademie Österreich.

Für Lenart Plavcak, Biochemiker aus Ljubljana (Slowenien) ist der Kontakt zu den internationalen Studienkollegen besonders wertvoll. In Florenz - einem der internationalen Kursorte der Weinakademie Österreich - können die Studierenden Wissen erwerben, Wein genießen und netzwerken.

