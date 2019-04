Mattersburg: Eingebrochen und Lokal verwüstet

In das Lokal Savio in Mattersburg ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag eingebrochen worden, bestätigte die Polizei Sonntagfrüh. Teile des Lokals wurden verwüstet. Die Polizei ermittelt.

Zahlreiche Flaschen und Gläser wurden im Cafe Savio Samstagnacht mutwillig zerbrochen, eine Kaffeemaschine und ein Kühlschrank wurden zerstört. Die Polizei Mattersburg bestätigt den Einbruch, die Ermittlungen sind aber noch nicht abgeschlossen, heißt es auf Nachfrage des ORF Burgenland.

Das Cafe Savio gibt es seit sieben Jahren und hat sich zum Ziel gesetzt, Jugendliche durch die Kombination aus Beschäftigung in der Gastronomie und sozialpädagogischer Betreuung eine Chance für ihre Zukunft zu ermöglichen.

