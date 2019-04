SV Mattersburg gegen Tabellenschlusslicht

Der SV Mattersburg bestreitet am Samstag ein Heimspiel in der Fußball Bundesliga. Gegner ist Wacker Innsbruck, derzeit letzter in der Tabelle der Fußball Bundesliga. Für den SV Mattersburg läuft es in dieser Saison gegen Innsbruck bestens.

Einen Sieg gegen Innsbruck gab es für den SV Mattersburg zuhause im Pappelstadion schon und auch in Tirol holte der SVM drei Punkte. Trotzdem blickt Trainer Klaus Schmidt nicht zu euphorisch dieser Partie entgegen: „Die Mannschaft kämpft um ihre letzten Möglichkeiten. Die wissen auch, dass sie mit einem Sieg mitten im Geschäft sind und mit einer Niederlage wird es immer finsterer. Deshalb sind wir gewarnt, denn sie werden viel in die Waagschale legen, um diesen notwendigen Dreier heimzufahren.“

„Im Rückspiegel haben, was hinten passiert“

Ein Sieg gegen Innsbruck Samstagnachmittag wäre für den SV Mattersburg sehr wichtig, damit würde der SVM den zweiten Tabellenplatz in der Qualifikationsgruppe festigen. Aber Richtung Tabellenende ist es im Moment auch nicht weit, weiß Schmidt: „Ja, es ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Einerseits schielen wir natürlich ein wenig nach oben. Wir wissen aber, dass nach hinten zum letzten Platz sechs Punkte sind. Man muss also im Rückspiegel haben, was da hinten passiert, deshalb würde uns ein Sieg sehr gut tun.“

Sechs Spieler fehlen

Bei Mattersburg fehlen verletzungsbedingt sechs Spieler, darunter auch Markus Kuster. Dazu ist Thorsten Mahrer gegen Innsbruck gesperrt. Anpfiff zur Partie Mattersburg gegen Innsbruck ist am Samstag um 17.00 Uhr, zeitgleich spielen Altach gegen Rapid und Admira gegen Hartberg. Am Ostermontag werden die Spiele der Meistergruppe absolviert.

Saisonstart ohne Almer

Wie am Freitag bekannt wurde, werden sich die Wege vom SV Mattersburg und von Robert Almer nach dieser Saison trennen. Der frühere ÖFB-Teamtormann Robert Almer wird den Fußball-Bundesligisten SV Mattersburg mit Saisonende verlassen. Almer (35) war beim SVM zuletzt in Doppelfunktion als Sportlicher Leiter und Tormanntrainer tätig - mehr dazu in Almer verlässt mit Saisonende Mattersburg.