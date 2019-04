Naturschutzbund kauft Biberschutzgebiet frei

Jeden Tag werden in Österreich circa 20 Hektar Boden verbaut. Aus diesem Grund forciert der Naturschutzbund österreichweit den Freikauf schützenswerter Natur- und Kulturlandschaften. Nun ist der Freikauf eines Biberschutzgebietes geplant.

Südwestlich von Lockenhaus fließt der Gainaubach. In der Talsohle verursacht das Gewässer kleine Tümpel. Die Sumpfflächen bieten einen Rückzugsraum und eine Regenerationsfläche für bedrohte Tierarten und seltene Pflanzen. Der Naturschutzbund hat die Fläche für rund 10.000 Euro inklusive Gebühren nun freigekauft. Dazu meinte Geschäftsführer des Naturschutzbundes, Klaus Michalek: „Das ist ein Kooperationsprojekt zwischen der Gemeinde Lockenhaus, dem burgenländischen Wasserbau, dem Naturschutzbund und natürlich auch den vielen Grundstücksbesitzern, die diese Grundstücke dem Naturschutz zur Verfügung stellen.“

ORF

Auwald in Draßmarkt

Mit der Freikaufaktion des Naturschutzbundes können wertvolle Flächen beispielsweise vor Verbauung oder Trockenlegung dauerhaft geschützt werden. In Österreich gehören mittlerweile rund 1.600 Hektar dem Naturschutzbund. Michalek versucht die Freikaufaktion im Burgenland auszuweiten und interessiert sich für einen Auwald in Draßmarkt. Dort wohnt eine Biberfamilie. „Wir sind gerade mit den Grundstücksbesitzern und der Gemeinde im Gespräch“, so Michalek.

ORF

Biber schafft Lebensraum für andere

Auch der Bibermanager des Burgenlandes, Clemes Trixner, würde den Freikauf begrüßen. „Der Biber gestaltet seinen Lebensraum nach seinen Bedürfnissen und schafft zugleich Lebensraum für viele andere, auch bedrohte, Arten.“ Für die vom Naturschutzbund Burgenland gekauften Gebiete übernimmt der Verein die Pflege und fachliche Bewirtschaftung.