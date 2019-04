Karfreitag: Protest und Solidarität

In vielen evangelischen Gemeinden ist am Karfreitag die neue gesetzliche Regelung des ehemals freien Tages für die evangelischen Christen das beherrschende Thema. Bischof Michael Bünker bekräftigt seine Ablehnung der neuen Regelung.

Der evangelische Bischof nahm am Freitagvormittag beim feierlichen Gottesdienst in Gols (Bezirk Neusiedl am See) teil. Er schlug erneut entweder einen „Karfreitag frei für alle“ vor, oder einen zusätzlichen Feiertag, den die Religionsgemeinschaften flexibel einsetzen können. Bünker kündigte an, die derzeitige Regelung auf jeden Fall beim Verfassungsgerichtshof prüfen zu lassen. „Zu schnell und zu hastig“ habe man die neue Regelung eingeführt, so der Bischof.

ORF/Hannes Auer

Schützenhilfe bekam Bünker am Karfreitag vom burgenländischen Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics. Er nahm aus Solidarität am Gottesdienst in Gols teil - auch um zu zeigen, dass das Leiden und die Auferstehung Christi das gemeinsame Fundament der beiden Kirchen ist.

Zsifkovics: „Möchte heute ein Protestant sein“

„Es ist kein gutes Zeichen, wenn der Karfreitag sozusagen zur Handelsware wird. Ich appelliere noch einmal an die Bundesregierung, hier wirklich das Ganze noch einmal zu überdenken. Insofern möchte ich heute als katholischer Bischof ein Protestant sein“, so Zsifkovics. Er würde sich wünschen, dass der Karfreitag zukünftig ein Feiertag für alle Menschen ist. Zsifkovics übergab Bünker am Ende des Gottesdienstes als Zeichen der Solidarität ein Glaskreuz.

