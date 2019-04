Yachtclub hofft auf Einigung mit Esterhazy

Im Rechtsstreit rund um das Gebäude des Yachtclubs in Breitenbrunn hoffen die Segler auf eine Einigung mit dem Grundeigentümer Esterhazy. Um ein neues Seebad zu errichten, hätte das Haus abgerissen werden sollen.

Der Yachtclub in Breitenbrunn (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) und Vertreter von Esterhazy sehen einander Ende Juni, also in rund zwei Monaten, vor Gericht wieder. Dann wird, einmal mehr, die Frage behandelt, ob Esterhazy das Vereinsgebäude und die Kabanen des Clubs entfernen lassen kann.

Vereinshaus, Übernachtungsmöglichkeiten und Platz

Der Präsident des Yachtclubs Walter Bajons sagt jetzt, er könnte mit dem Abriss leben, wenn Esterhazy dem Club in neu gestalteten Seebad Unterkunft gewährt. Man habe die Parameter genannt, die notwendig seien, um den Segelverein in Breitenbrunn aufrecht zu erhalten, so Bajons. Erstens gehe es um eine langfristige Bestandsdauer, zweitens brauche es genug Landfläche und ein Vereinshaus und drittens auch Übernachtungsmöglichkeiten für die Vereinsmitglieder. Man sei auch schon in Korrespondenz getreten und es werde ab Ende April oder Anfang Mai Gespräche geben, sagte Bajons.

ORF

Walter Bajons, im Zivilberuf Jurist, führt als Argument an, dass Esterhazy den Yachtclub nicht einfach aus dem Seebad vertreiben könne. Er vertritt den Standpunkt, dass der Club, der seit 50 Jahren in Breitenbrunn ansässig ist, besonderen Kündigungsschutz genießt. Darauf hätten weder Esterhazy noch die Gemeinde Rücksicht genommen.

Gespräche auf „Augenhöhe“ erhofft

„Ich erkläre mir das so, dass von seiten der Stiftung dachte, dass man den Yachtclub schlicht und einfach im Zusammenwirken mit der Gemeinde heimlich auslöschen kann. Jetzt, wo man gemerkt hat, dass das nicht so einfach funktioniert, glaube ich, dass es auch bei der Stiftung angekommen ist, dass das nicht so leicht ist. Nachdem man das erkannt hat nehme ich jetzt auch an, dass man nun mit uns ernsthafte Gespräche auf Augenhöhe führen wird“, so Bajons. Esterhazy gibt dazu keine Stellungnahme ab und verweist auf das laufende Verfahren. Ein Interview wolle man erst geben, wenn das Verfahren abgeschlossen ist.

Links: