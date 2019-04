Englisch-Unterricht bekommt „Upgrade“

Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) hat am Donnerstag Details zum neuen Englisch-Unterricht an den Volksschulen genannt. Die zusätzliche Englisch-Stunde startet schon im September starten. Die Teilnahme ist unverbindlich.

Die burgenländischen Kinder sind im Bundesländervergleich überdurchschnittlich gute Schüler. Doch das Fach Englisch sei laut den Bildungsstandardtests ein Schwachpunkt, sagte Landesrätin Daniela Winkler (SPÖ). Der freiwillige Englisch-Unterricht ab kommendem Schuljahr soll das ändern.

„Bereicherung für Denkapparat“

Forschungsergebnisse hätten gezeigt, dass der Unterricht eine Bereicherung für den Denkapparat und für die Gehirnentwicklung wichtig sei, so Winkler. Die Kinder hätten auch mehr Kreativität beim Denken und die Betrachtung von Problemen werde auch durch die Optik von mehreren Sprachen anders, sagte Winkler

ORF

Bisher gibt es in den ersten und zweiten Klassen kein eigenes Fach Englisch und in den dritten und vierten Klassen jeweils eine verbindliche Übung. Die neue, wöchentliche Englisch-Stunde werde zusätzlich in allen Klassen eingeführt, sagte der Leiter des pädagogischen Dienstes in der Bildungsdirektion, Jürgen Neuwirth. Wenn sich zwölf Schülerinnen und Schüler melden würden, dann werde man diese unverbindliche Übung führen. Sollten es weniger sein, werde man schauen, dass man klassenübergreifend jedem Schüler und jeder Schülerin das Angebot der unverbindlichen Übungsstunde in Englisch ermöglichen könne, so Neuwirth.

30 zusätzliche Vollzeitlehrer gesucht

Um das zu bewerkstelligen, werden 30 zusätzliche Vollzeitstellen geschaffen. Die voraussichtlichen Kosten betragen jährlich rund 1,8 Millionen Euro. Das Land sucht nun kompetente Lehrerinnen und Lehrer. Gefragt sind besonders Menschen mit Englisch als Muttersprache, oder Lehrkräfte, die schon in englischsprachigen Ländern gelebt haben oder Diplomarbeiten auf Englisch verfasst haben.

Man werde in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule PH Burgenland ein Fortbildungskonzept für im Dienst stehende Lehrer entwickelt, sagte Projektleiterin Petra Weinhäusl. Zur Sicherung eines hochqualifizierten Lehrernachwuchses werde die PH Burgenland auch die Lehrerausbildung adaptieren. Die Ausschreibung für die neuen Stellen beginnt in einer Woche, am 25. April.

