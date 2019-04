Südburgenland lädt zum Weinfrühling

Anfang Mai findet wieder der Weinfrühling Südburgenland statt. 60 Winzerinnen und Winzer öffnen am ersten Maiwochenende ihre Kellertüren und präsentieren ihre Kostbarkeiten.

Beim Weinfrühling machen rund 60 Winzerinnen und Winzer von Rechnitz bis Moschendorf mit. „Wir haben vor acht Jahren mit knapp 700-800 Besuchern begonnen und durften im Vorjahr bereits knapp 3.000 Gäste begrüßen“, sao Thomas Schreiner, Obmann des Verbands Weinidylle Südburgenland.

ORF

Geht es nach Agrarlandesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ), ist der Weinfrühling Südburgenland ein echtes Aushängeschild für das Land geworden. „Die Brutto-Wertschöpfung im Burgenland lag im Vorjahr bei 234 Millionen Euro, das sind etwa 3,4 Prozent der burgenländischen Gesamtwertschöpfung. In etwa jeder 17.Arbeitsplatz ergibt sich aus der burgenländischen Weinwirtschaft“, so Eisenkopf.

„Paradies-Frühling“ bringt 1.000 Nächtigungen

Das erste Mai-Wochenende ist auch der Start für den sogenannten „Paradies-Frühling“, der bis 2. Juni andauert. Hier ziehen 120 Betriebe an einem Strang. Vier Wochen lang werden die Besonderheiten des Südburgenlandes vorgestellt, sowohl kulinarisch, aber auch mit Radtouren oder mit einem musikalischen Gipfelsturm am Geschriebenstein.

„Man kann erleben, was diese Region in ihrer gesamten Breite zu bieten hat. Das ist für den Tourismus und marketingtechnisch sehr positiv“, so Tourismuslandesrat Alexander Petschnig (FPÖ). Mit dem vierwöchigen „Paradies-Frühling“ werden rund 1.000 Nächtigungen erzielt, fast zwei Drittel der Gäste kommen nicht aus der Region.