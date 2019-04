Oster-Tourismus: Kleinbetriebe profitieren

Ostern ist heuer relativ spät, ein Umstand über den vor allem der Tourismus nicht unglücklich ist. Die Buchungslage im Burgenland ist gut. In allen Regionen des Landes gibt es noch freie Betten.

Den Gästen wird im Burgenland in diesen Tagen einiges geboten, und zwar schönes Wetter und eine saftig grüne Landschaft mit tausenden blühenden Bäumen. Vom Neusiedler See im Landesnorden bis zum Neuhauser Hügelland im Südburgenland sind die Osterurlauber bereits unterwegs. Die Buchungslage sei derzeit gut, sagte Hannes Anton, Geschäftsführer des Burgenland Tourismus.

ORF

Positive Stimmung bei Hoteliers

Alle seien positiv gestimmt. Man merke im Burgenland aufgrund dessen, dass Ostern heuer später stattfindet, durchaus mehr Bewegung da sei. Der Vorteil sei auch, dass um diese Zeit viele nicht mehr Skifahren wollen würden, auch wenn einige Ski-Destinationen noch offen hätten. Man merke, dass die Menschen jetzt in die Natur wollen würden und sich aktiv, nicht nur beim Skisport, betätigen und einfach Natur und Wärme genießen wollen, sagte Anton.

ORF

Vom Oster-Tourismus profitieren nicht nur die großen Hotels und die Thermen, sondern auch die kleineren Betriebe. Otmar Kroboth betreibt in Limbach (Bezirk Güssing) ein Drei-Sterne Hotel mit 40 Betten. Man habe zu Ostern schon Buchungen und mache eigene Ostermenüs und auch ein großes Buffet. Das Ostergeschäft sei sehr wichtig, denn es seien doch bis zu 30 Prozent mehr Gäste als sonst, so Kroboth.

Buchungslage ist gut

Auch das Hotel Krutzler in Heiligenbrunn (Bezirk Güssing) möchte das Oster-Geschäft nicht missen, sagte der Chef des Haues, Helmut Krutzler. Das Ostergeschäft sei sehr wichtig, damit starte man in die Saison. Alles sei in Aufbruchstimmung und die Wetterlage sei hervorragend. Die Buchungslage sei sehr gut. Das Haus sei nicht ganz voll, man habe noch zwei oder drei Zimmer frei und sei guter Dinge, so Krutzler.

Die meisten Gäste, die ihren Osterurlaub im Burgenland verbringen, kommen aus Wien und den westlichen Bundesländern. Aber auch aus Deutschland sind schon da.

Link: