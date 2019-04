Zsifkovics: Brand von Notre-Dame Tragödie

Der Brand der Kathedrale Notre-Dame in Paris ist für Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics eine „Tragödie“ für ganz Europa. Mit Notre-Dame brenne auch ein wichtiger Teil der europäischen Kultur und Identität.

Zsifkovics drückte den Menschen in Paris und dem gesamten französischen Volk, dessen kultureller und vor allem auch spiritueller Nerv getroffen worden sei, sein Mitgefühl aus. In den Reaktionen auf das „tragische Ereignis“ stecke aber auch ein „starker Keim der Hoffnung“, so Zsifkovics am Dienstag: „Wir sehen, wie groß in Europa der Zusammenhalt und die Solidarität gerade dann sind, wenn es ans Eingemachte geht.“

APA/AFP/Francois Guillot

Zsifkovics: Christliche DNA nicht verdrängen

Zsifkovics, der auch österreichischer „Europabischof“ ist, appellierte an die politischen Eliten des Kontinents: „Bauen wir mit dieser Kathedrale Notre-Dame auch unser europäisches Gemeinwesen weiter auf. Erneuern wir, was beschädigt wurde, decken wir das Dach dieser Kathedrale, aber auch unseres Hauses Europa neu und erinnern wir uns an den unendlichen Wert von Gemeinschaft und Nächstenliebe. Und das muss letztlich heißen: Verdrängen wir nicht die christliche DNA unseres Kontinents, für die Notre-Dame in erster Linie steht, und die unser Europa zu dem Europa gemacht hat, in dem wir heute leben dürfen.“

Offensichtlich sei die "Bereitschaft zu bauen, zu reparieren in diesem Europa immer dann am stärksten, wenn buchstäblich „Feuer am Dach“ sei, konstatierte Zsifkovics: „Ich bin überzeugt, dass sich an Notre-Dame wieder einmal erweisen wird, dass Europa wie ein Phönix aus der Asche steigen kann.“

