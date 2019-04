Wasserverband Thermenland baut aus

Der Wasserverband Thermenland im Südburgenland ist auf Expansionskurs. Es wird nicht nur in die Infrastruktur investiert, auch das Versorgungsgebiet wurde vergrößert. Erstmals wird auch die steirische Gemeinde Burgau versorgt.

Der Wasserverband Thermenland besteht seit rund 20 Jahren. Pro Jahr werden rund 550.000 Kubikmeter Wasser an die Kunden geliefert - Tendenz steigend, sagte der Obmann des Wasserverbandes Heinz Peter Krammer.

Bundesländerübergreifende Kooperation

Vor ungefähr zwei Jahren habe man festgestellt, dass es zu wenige Reserven gibt. Daher hat man in Burgauberg ein neues Werk gebaut, so Krammer. Zum selben Zeitpunkt, habe die Gemeinde Burgau überlegt, eine Aufbereitungsanlage zu bauen. Man habe dann entschieden dem Verband beizutreten, allerdings unter der Bedingung, dass Rohwasser abgenommen und aufbereitetes Wasser wieder nach Burgau geliefert werde, so Krammer. „So gesehen, ist es für unseren Verband und für Burgau eine Win-win-Situation und ein gutes Beispiel für Kooperationen, sogar bundesländerübergreifend“, sagte Krammer.

Mittlerweile wurde die steirische Gemeinde Burgau als achte Gemeinde in den Wasserverband Thermenland aufgenommen. Damit erhöhe sich auch die Versorgungssicherheit in den burgenländischen Gemeinden. Derzeit werden die Verbindungsleitungen zwischen Burgau und dem Wasserwerk in Burgauberg errichtet.

3,5 Millionen Euro investiert

Der Wasserverband Thermenland sei die Infrastruktur betreffend jetzt gut aufgestellt, sagte Obmann Krammer. In den vergangenen drei Jahren seien in die Erschließung von Quellen, in den Bau einer neuen Aufbereitungsanlage und in ein neues Leitungssnetz dreieinhalb Millionen Euro investiert worden, so Krammer. Damit habe man für die Zukunft vorgesorgt. Derzeit bezieht der Wasserverband Thermenland sein Trinkwasser aus neun Brunnen.