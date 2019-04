Miriam Millonig ist neue Miss Burgenland

Seit Samstagabend hat das Burgenland mit der Kaisersdorferin Miriam Millonig eine neue Miss. Die 23-jährige Studentin setzte sich gegen vier weitere Kandidatinnen durch und konnte die Jury am Ende überzeugen.

„Ich war wirklich sehr überrascht und kann es jetzt noch gar nicht wirklich glauben, momentan ist das noch nicht ganz angekommen“, sagte die Kaisersdorferin in einer ersten Reaktion nach der Verkündung der Entscheidung. Das Finale fand am Samstagabend in der Bettfedernfabrik in Oberwaltersdorf im niederösterreichischen Bezirk Baden statt.

ORF

Vier Durchgänge auf dem Laufsteg

Die Teilnehmerinnen mussten sich in insgesamt vier Durchgängen beweisen: Trachtenmode, Sportbekleidung, Casual-Wear und Abendkleid. Am Ende ging die 23-jährige Studentin der Rechtswissenschaften als Siegerin hervor. Sie setzte sich gegen vier weitere burgenländische Kandidatinnen durch.

ORF

Von ihrer Amtszeit als Miss erhofft sie sich neue Bekanntschaften. „Ich möchte viele neue Leute kennenlernen. Ich hoffe, dass ich tolle Kooperationen eingehen kann. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen später vielleicht auch einmal zu moderieren“, so Millonig. Derzeit studiert und lebt die Kaisersdorferin noch in Wien. Im kommenden Jahr möchte sie ihr Studium der Rechtswissenschaften fertig absolvieren.