Grabowski bricht eigenen Österreichrekord

Die Schwimmerin Lena Grabowski hat am Samstag bei einem Bewerb in der Schweiz erneut den österreichischen Rekord über 200 Meter Rücken gebrochen und damit ihre Bestleistung vom März neuerlich unterboten.

Der neue Österreichrekord in der Schwimmdisziplin 200 Meter Rücken liegt damit bei 2:11,63 Minuten. Grabwoski unterbot damit am Samstag beim Multi Nations Juniorenbewerb in der Schweiz ihre eigene Bestleistung um eine Hunderstelsekunde.

ORF

Eigenen Rekord geknackt

Erst Ende März hatte die junge Burgenländerin einen neuen Österreichrekord aufgestellt - mehr dazu in Lena Grabowski stellt Österreichrekord auf. Grabowski unterbot damit auch das Limit für die Weltmeisterschaft in Südkorea im Juli erneut, diesmal um fünf Hundertstelsekunden.