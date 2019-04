Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Zwei Verletzte hat ein Verkehrsunfall am Samstag in den frühen Morgenstunden im Bezirk Oberwart gefordert. Zwischen Rechnitz und Markt Neuhodis ist ein Pkw von der Straße abgekommen und in einen Graben gestürzt.

Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 05.00 Uhr in der Früh. Der Pkw ist aus bisher ungeklärter Ursache zwischen Rechnitz und Markt Neuhodis (Bezirk Oberwart) von der Straße abgekommen. Ein Insasse wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. 25 Feuerwehrleute waren mit fünf Fahrzeugen im Einsatz.

Eine Person wurde schwer verletzt

Laut Landessicherheitszentrale wurde die Person schwer verletzt. Sie musste in den Schockraum des Krankenhauses Oberwart gebracht werden. Eine weitere Person erlitt leichte Verletzungen. Die Feuerwehr musste das stark beschädigte Fahrzeug aus dem Straßengraben ziehen. Auch ein First Responder, ein Notarztwagen, die Rettung sowie die Polizei waren im Einsatz.