Sicherheitspreis: Auszeichnung für Zivilcourage

Im Schloss Esterhazy wurde Donnerstagabend der Österreichische Sicherheitspreis vergeben. Im Mittelpunkt standen Mitarbeiter und Freiwillige der Blaulicht-Organisationen, die anderen mit Mut und Engagement zur Seite stehen.

Der österreichische Sicherheitspreis wird in acht Kategorien vergeben. Zwei Preise gehen diesmal ins Burgenland, und zwar an das „SOS Krisenteam“, eine Partnerschaft zwischen dem Roten Kreuz Burgenland und dem SOS Kinderdorf, sowie an den Mannersdorfer Alexander Schermann. Der 21-jährige hat einem Pensionisten das Leben gerettet hat.

ORF

„Es ist wichtig, dass man die Leistungen der Exekutive vor den Vorhang holt und dass man die Leistungen ehrt, die für die Bevölkerung gemacht werden“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). „Wir können stolz auf die Exekutive und die Blaulichtorganisationen sein. Das ist ein willkommener Anlass, um sich für die Einsatzbereitschaft zu bedanken“, ergänzt Sicherheitslandesrat Johann Tschürtz (FPÖ).

„Herzeigen, wie viel Gutes im Land passiert“

Der ORF-Preis für die Rettungsaktion des Jahres geht heuer an zwei Oberösterreicherinnen, die ihrer Nachbarin das Leben gerettet haben. Überreicht wurde der Preis vom Landesdirektor des ORF Burgenland, Werner Herics. „Das ist unser Auftrag, dass man auch herzeigt, wie viel Gutes hier im Land passiert. Wenn man sich die Preisträger und nominierte Personen anschaut, dann sieht man, dass das tolle Menschen sind. Es ist wichtig, dass man die vor den Vorhang holt“, so Herics.

ORF

Initiiert wurde der Österreichische Sicherheitspreis vom Kuratorium Sicheres Österreich (KSÖ). „Für uns ist es wichtig, diese Plattform weiterzuentwickeln. Eine Plattform zwischen Forschung, Wirtschaft Blaulichtorganisation und insbesondere der Bevölkerung“, so Vizepräsident Christian Domany.

ORF

Die weiteren Preisträger des „Sicherheitspreises: In der Kategorie Sicherheitsprävention“ hat „Ich kann leben retten“ der Wiener Rettungsorganisationen gewonnen. In der Kategorie „Kommunal Sicherheitspreis Stadt“ hat „Heimwegtelefon“ aus Graz gewonnen. „Sicherheitsheld des Jahres“ wurde Richard Pali aus Tirol. Für sein Lebenswerk wurde der ehemalige Kriminalchef Ernst Geiger ausgezeichnet. In der Kategorie „KommunalSicherheitspreis Gemeinde“ hat die Notschlafstelle aus Wolfsberg (Kärnten) gewonnen.