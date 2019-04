Dunst stellt Demokratie-Offensive vor

Landtagspräsidentin Verena Dunst hat am Donnerstag die wesentlichen Punkte der angekündigten Demokratie-Offensive vorgestellt. Dazu gehören eine neue Homepage, zielgruppen-spezifische Führungen sowie eine Reform des Jugendlandtags.

Die ehemalige Landesrätin Verena Dunst hat sich in ihre neue politische Rolle bereits eingearbeitet und hat viel vor: Dem burgenländischen Landtag verordnet sie eine Demokratie-Offensive, Bürgerinnen und Bürger aller Altersstufen - vom Kindergarten bis zum Pensionistenverein - sollen sich wieder mehr für die Politik begeistern.

An einem entsprechenden Demokratie-Paket wird bereits gearbeitet, dabei bekommt Dunst Unterstützung von Experten der Fachhochschule Burgenland, der Pädagogischen Hochschule, der Bildungsdirektion und der Burgenländischen Volkshochschulen.

Causa BLRH: Dunst will einheitliche Lösung

Präsentiert wird das Paket am 3. Mai, dem Tag der politischen Bildung. Besonderes Augenmerk legt Dunst auf die jungen Menschen: Der bisherige Jugendlandtag soll beispielsweise überdacht und auf neue Beine gestellt werden. „Ich werde also gemeinsam mit Jugendlichen ein neues Konzept erarbeiten. Gemeinsam mit Jugendlichen aus allen Fraktionen - aber vor allem mit Jugendlichen, die zu keiner Fraktion gehören, die noch politisch unentschieden sind. Ich möchte Viele mitreden lassen“, so Dunst.

In der aktuellen politischen Frage über den Zugang Landes-Rechnungshofs zum Buchhaltungssystem des Landes verweist Dunst neuerlich auf die unterschiedlichen Regelungen der Länder - mehr dazu in BLRH sieht sich bei Prüfungen eingschränkt. Sie will sich deshalb bei der nächsten Konferenz der Landtagspräsidenten dafür einsetzen, eine einheitliche Lösung zu suchen. „Weil ich absolut eine Verfechterin von dem Ansatz bin, dass wir österreichweit eine gleiche Regelung haben. Haben wir aber nicht, weil das landesgesetzliche Regelungen sind“, so Dunst.