Laser-Blocker im Visier der Polizei

Illegal eingebaute Laser-Blocker an Autos sind im Visier der Polizei. Sie verhindern, dass die Polizei Radarmessungen durchführen kann. Im Vorjahr wurden an den Grenzübergängen Nickelsdorf und Kittsee 30 Fahrzeuge mit Laserstörgeräten gestoppt.

Auch heuer wurden bereits zwei Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen. Die Strafen für die illegal eingebauten Laser-Blocker betragen bis zu 5.000 Euro. Laut Polizei sind es vor allem Autos mit ausländischen Zulassungen, die aufgehalten wurden.

ORF

„Diese Gerätschaften sind in Österreich wenig eingebaut, weil es grundsätzlich verboten ist, sich von einer Fachwerkstatt so etwas einbauen zu lassen. Die Erfahrungen zeigen, dass die Geräte hauptsächlich von ausländischen Werkstätten eingebaut wurden“, so Oberst Friedrich Tinhof von der Landesverkehrsabteilung. Die Geräte werden laut Tinhof vor allem von Fahrern von großen bzw. schnellen Fahrzeugen benutzt.

