Oberwart: Neue Marktordnung für Wochenmarkt

Der Oberwarter Wochenmarkt positioniert sich seit April zentraler und kompakter. Die Marktstände, die bisher in der Ambrosigasse stationiert waren, sind nun in der neu sanierten Bahnhofstraße zu finden.

Der Oberwarter Gemeinderat hat entschieden, die Marktstände bis auf weiteres in die belebte Bahnhofstraße zu verlegen. Laut Bürgermeister Georg Rosner (ÖVP) soll der traditionsreiche Wochenmarkt verstärkt rund um den und im Oberwarter Stadtpark positioniert werden. Auch der Park selbst soll kundenfreundlicher werden.

Ziel der neuen Marktordnung ist es, das Zentrum von Oberwart zu beleben, so Rosner. In der Ambrosigasse stehen zudem wichtige Bauvorhaben an. „Die Biomasseleitungen werden Richtung Zentrum gegraben, da wird es längere Zeit eine Baustelle geben. Es wird auch nachher die Ambrosigasse die Ein- und Ausfahrt werden für eine Tiefgarage im Rotundenplatz. Somit haben wir gesagt, dass wir den Markt noch mehr ins Zentrum bekommen“

Der Oberwarter Wochenmarkt feiert heuer den 178.Geburtstag. Rund 70 Marktfahrer aus dem Burgenland, der Steiermark, Niederösterreich und aus Wien sind regelmäßig am Oberwarter Wochemarkt vertreten.

