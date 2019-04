Niessl-Porträt im Landhaus enthüllt

Altlandeshauptmann Hans Niessl hat dem Landhaus Mittwochabend einen Besuch abgestattet: Einerseits wurde sein von Sepp Laubner gemaltes Porträt vor dem Landtagssitzungsaal enthüllt, außerdem erhielt Niessl das Komturkreuz mit Stern.

Beim Komturkreuz mit Stern handelt es sich um die höchste Auszeichnung des Landes. „Mir bedeutet das sehr viel, das muss ich ganz offen sagen. Das ist die höchste Auszeichnung des Landes und ich habe diese Auszeichnung für alle Burgenländerinnen und Burgenländer übernommen, die für dieses Land Großartiges geleistet haben“, so Niessl.

Das gemalte Porträt hängt im Wandelgang vor dem Landtagssitzungssaal. Gezeichnet wurde es von Sepp Laubner: „Ich komme aus der abstrakten Malerei, das heißt, es ist gegen den Strich gebürstet bei mir. Ich wollte trotzdem sehr stark in den Realismus hinein, weil ich glaube, dass ich dort transportieren kann, was ich will“, so Laubner.

„Porträt sehr gut gelungen“

Hans Niessl zeigte sich begeistert: „Ich bin sehr froh und Sepp Laubner sehr dankbar, dass er dieses Porträt gemalt hat. Er hat sich viele Gedanken und viele Entwürfe gemacht und ich denke, dass es sehr gut gelungen ist“, so Niessl.

Die Laudatio im Landtagssitzungssaal wurde von Niessls Nachfolger als Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) gehalten. Er war jahrelang Büroleiter Niessls. „Das zeichnet aus meiner Sicht die Politik generell und speziell deine Politik aus: Menschen für Themen zu begeistern. Das habe ich mir in dieser Zeit angeeignet. Diese vier Jahre im Büro waren eine sehr lehrreiche Zeit“, so Doskozil.

Auch von der Diözese Eisenstadt wurde Niessl ausgezeichnet. Bischof Ägidius Zsifkovics überreichte ihm am Mittwoch die höchste Auszeichnung der Diözese, den St. Martinsorden in Gold, und würdigte ihn als „stets verlässlichen, engagierten und hilfsbereiten Partner der Diözese Eisenstadt.“