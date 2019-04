Schwerpunkteinsatz gegen Schlepperkriminalität

Seit etwas mehr als einem halben Jahr gibt es im Burgenland die Spezialeinheit PUMA. Ziel ist es, gegen Schlepperkriminalität und unerlaubte Grenzübertritte vorzugehen. Bei einer Schwerpunktaktion stand die Kontrolle von Zügen und Bahnhöfen im Mittelpunkt.

22 Beamte führten bei der jüngsten PUMA-Schwerpunktaktion Personenkontrollen auf Bahnhöfen und in Zügen im gesamten Burgenland durch. Unterstützt wurden die Polizisten von Soldaten des Bundesheeres. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf den Ost-West-Verbindungen, also jenen Zügen, die aus Richtung Ungarn kommen. Insgesamt wurden mehr als 220 Fahndungsanfragen durchgeführt, hieß es von der Polizei. In vier Fällen führten diese Anfragen zu Treffern - die vier Personen wurden festgenommen. Sie wurden wegen Diebstahls und Einbruchsdiebstahls in Österreich gesucht.

Die 75 Mann starke Einheit PUMA ist seit September des Vorjahres im Burgenland tätig. Seither hat sie bereits mehr als 240 Schwerpunktaktionen durchgeführt.