I&T in Siegendorf neuerlich insolvent

Die Firma I&T mit Sitz in Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist in Konkurs. I&T ist auf die Erzeugung von Flachleiterkabel für die Automobilindustrie spezialisiert. Die Firma kann ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen.

Vom zuständigen Landesgericht Eisenstadt wurde ein Konkursverfahren eröffnet. I&T war bereits 2006 und zuletzt 2014 in Konkurs. Vor fünf Jahren stieg nach einem erfolgreichen Sanierungsverfahren ein chinesischer Konzern ein, der auch Mehrheitseigentümer. Details über den Grund, die Höhe der Zahlungsverpflichtungen oder die Zahl der Gläubiger sind noch nicht bekannt.

