Berlakovich: Auf dem Weg zum Öko-Musterland

Vor einem Jahr hat Nikolaus Berlakovich sein Amt als Präsident der Landwirtschaftskammer übernommen. Mit Innovation, Regionalität, Service und Bürokratieabbau, will er das Burgenland zu einem ökologischen Musterland machen.

Am 11. April 2018 wurde Nikolaus Berlakovich von der Vollversammlung der burgenländischen Landwirtschaftskammer einstimmig zum Präsidenten gewählt - mehr dazu in LWK: Berlakovich einstimmig gewählt. Sein erklärtes Ziel: Das Burgenland solle zum ökologischen Musterland werden. Man sei auf dem Weg. „Wir haben uns jahrzehntelang bemüht, die Konsumenten drauf zu bringen, kauft regionale Lebensmittel, dann kennt ihr den Erzeuger, dann habt ihr Sicherheit. Der Trend beginnt jetzt zu greifen, auch in den Supermärkten. Die Supermärkte listen regionale Lebensmittel auf, auch wenn es nur in ein, zwei Filialen ist - und die Chance will ich fürs Burgenland wahrnehmen“, so Berlakovich.

ORF

Das Burgenland soll Bio-Modellgemeinden bekommen. Dies sei eines von mehreren Projekten, die im Zuge des neuen Kammervertrages mit dem Land vereinbart wurden, sagte Berlakovich. Man sei gerade dabei, die Kriterien für die Bio-Modellgemeinde zu konzipieren, etwa betreffend Landwirtschaft und Lebensmittelversorgung.

Streit mit Land beigelegt

Hinsichtlich der vom Land angepeilten Biowende habe es bei den Bauern „gewisse Verunsicherung“ gegeben, „ob alle jetzt Bio werden müssen“, meinte Berlakovich. „Wir haben ihnen ganz klar gesagt, dass wir sie Richtung Bio beraten. Aber die Entscheidung, auf Bio umzustellen, muss der Betrieb selber treffen.“ Den Streit mit dem Land um die Kammerfinanzen habe man letztlich erfolgreich beigelegt. „Es gibt keine Kündigung von Mitarbeitern, es werden die Beratungsleistungen nicht eingeschränkt, das Kammer-Service wird nicht eingeschränkt“, so Berlakovich. Er betonte auch die gute Gesprächsbasis mit der neuen Agrarlandesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ). "Wir haben etliche gemeinsame Projekte und ich bin positiv eingestellt, dass es hier zu einer guten Kooperation kommen kann, so Berlakovich.

