Große Nachfrage nach Bio-Ostereiern

Schlögl Ei aus Draßmarkt im Bezirk Oberpullendorf ist einer der größten Ostereierproduzenten in Österreich. Immer stärker gefragt sind Bio-Eier aus regionaler Produktion, mitunter kann die Nachfrage nicht gedeckt werden.

20 Millionen gekochte und gefärbte Eier werden rund um Ostern von Schlögl Ei an den Handel geliefert. Seit einigen Jahren würden die Konsumenten immer öfter zu Bioeiern greifen, sagt Seniorchef Anton Schlögl. Pro Woche verkauft er an die 500.000 Bio-Eier und es könnten aus seiner Sicht mehr sein. Deshalb sucht Schlögl dringend Vertragsbauern, die nach biologischen Kriterien produzieren. „Es ist eigentlich sehr schwierig, dass man solche Betriebe im Burgenland findet, weil die Bauerhöfe nicht arrondierte Flächen um den Stall haben. Wir haben dann Betriebe in der Buckligen Welt und in der Oststeiermark dazugenommen und wir fahren schon bis ins Waldviertel, wo wir mit Landwirten Abnahmeverträge machen“, so Anton Schlögl.

Bio auch auf Landesebene

Immer mehr Handelsketten und Großküchen setzen auf Bio. Auch das Land Burgenland hat eine Bio-Offensive gestartet. Demnächst sollen in den landeseigenen Küchen verstärkt Bio-Eier verwendet werden so Agrarlandesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ). „Wir sind gerade dabei, die landesnahen Betriebe und die Landesbetriebe umzustellen“. In der Kantine im Landhaus etwa sei in einem ersten Schritt die Milch auf Bio umgestellt worden, demnächst werde das auch bei den Eiern passieren. Das werde auch die KRAGES-Spitäler betreffen. Damit schaffe, das Land eine sehr große Nachfrage nach Bioprodukten, so Eisenkopf.

Die Eier aus Draßmarkt, egal ob gekocht, gefärbt oder als Frischeier, werden in ganz Österreich vermarktet. Die Vermarktungsleistung beträgt rund 4,5 Millionen Stück pro Woche, davon werden an die 15 Prozent exportiert.