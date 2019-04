Sportler des Jahres geehrt

In der Vila Vita in Pamhagen sind Dienstagabend Burgenlands Sportlerinnen und Sportler geehrt worden. Auch heuer wurden wieder die Auszeichnungen in den Kategorien Sportler, Sportlerin, Team und Trainer des Jahres vergeben.

Die Sportlerin des Jahres wurde zum siebenten Mal Snowbaorderin Julia Dujmovits aus Sulz. Die 31-Jährige erreichte vergangene Saison noch drei Weltcup-Podestplätze und nahm an den Olympischen Winterspielen teil. Danach beendete sie ihre Karriere. „Es fühlt sich einfach gerade unglaublich an, dass ich noch einmal hier stehen darf und das noch einmal gewinnen konnte. Alle Nominierten haben einfach wahnsinnig gute Leistungen erbracht“, so Julia Dujmovits.

ORF

Ein neues Gesicht gibt es bei den Sportlern, denn zum ersten Mal seit 2010, heißt der Gewinner nicht Bernd Wiesberger. Sportler des Jahres ist der Mannersdorfer Fußballer Christopher Trimmel. Christopher Trimmel ist der Kapitän vom deutschen Zweitligisten Union Berlin und absolvierte für die Berliner 150 Pflichtspiele.

ORF

Die Wahl zum Sportler des Jahres hat eine große Bedeutung für den 32-Jährigen. „Sich als Fußballer von einer Mannschaft ein bisschen abzuheben, ist natürlich schwierig, es ist ein Mannschaftssport. Es ist wichtig, dass jeder seinen Teil dazu beiträgt und deshalb macht es mich umso stolzer“, sagte Trimmel.

ORF

Bei den Trainern holte sich Dietmar Kühbauer zum zweiten Mal den Titel. Das Team des Jahres 2018 sind die Seglerinnen Tanja Frank und Lorena Abicht. Der Aufsteiger des Jahres ist ein Fußballer vom TSV Hartberg, der Stinatzer Philipp Siegl.