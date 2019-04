Lohndumping: Kampf gegen Scheinfirmen

Scheinfirmen, die aus Nachbarländern Arbeitskräfte nach Österreich entsenden, bereitet derzeit den Behörden Probleme. Bei einer Schwerpunktaktion haben Finanzpolizei und Wirtschaftskammer über ihren Kampf gegen Lohn- und Sozialdumping informiert.

Am Rande der Schwerpunktkontrolle in Nickelsdorf erklärte Wilfried Lehner, Leiter der Finanzpolizei, dass man momentan mit zwei Arten von Lohn- und Sozialdumping beschäftigt sei: „Auf der einen Seite das klassische Hereinarbeiten: Aus unseren östlichen Nachbarländern wird hineingearbeitet, nimmt dabei das Lohniveau von dort mit und umgeht die österreichischen Bestimmungen“, so Lehner.

ORF

Die zweite Form sei nicht nur neuer, sondern auch weitaus organisierter: „Das heißt, dass bewusst ausländische Scheinfirmen konstruiert werden. Über diese Scheinfirmen werden Personen mit Migrationshintergrund aus aller Herren Länder einfach im Ausland angemeldet. Von dort werden sie nach Österreich entsandt“, erklärt Lehner.

Mehrsprachige Infozettel zur Unterstützung

Diese Arbeitskräfte seien häufig mit dem „Dokument A1“ ausgestattet. Dieses Dokument bestätigt, dass der Betreffende im Ausland bei der Sozialversicherung angemeldet ist. Dieses Dokument sei für die österreichischen Behörden bindend.

Bei der Schwerpunktkontrolle in Nickelsdorf verteilte die Wirtschaftskammer mehrsprachige Infozettel mit den entsprechenden Vorschriften und möglichen Strafen. „Wir wollen den Menschen, die hier angehalten werden, nicht einen Drohbrief in die Hand geben, sondern eine Unterstützung in Form von Spielregeln überreichen“, erklärt Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth.

ORF

Koordiniert werden die Schwerpunkaktionen von der Polizei: „Ab einer bestimmten Schwelle der Delikte - wenn es in Richtung gerichtlich strafbarer Handlungen gebt - ist die Kriminalpolizei zuständig“, so Landespolizeidirektor Martin Huber. Das sei etwa der Fall wenn es etwa um Betrug oder Urkundenfälschung geht.

