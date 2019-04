Tausende Vogelbeobachter im Nationalpark

Derzeit strömen wieder tausende Birdwatcher zum Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel, um die zahlreichen Vögel zu beobachten. Die „Pannonian BirdExperience“ bietet auch heuer wieder ein umfangreiches Programm.

Noch bis zum 14. April können Naturliebhaber aus dem In- und Ausland noch im Rahmen der BirdExperience die verschiedenen Vogelarten im Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel beobachten. Neben Exkursionen, finden auch Vorträge, Workshops und eine Messe statt. Ein Ziel sei es, die Nationalpark-Gäste noch stärker für die Natur, die Arten und den Lebensraum zu sensibilisieren, sagte Nationalparkdirektor, Johannes Ehrenfeldner.

ORF

Fixpunkt für Vogelliebhaber

Die jährliche BirdExperience ist ein Fixpunkt für Vogelliebhaber, Ornithologen, Vogelschützer und Naturfotografen. Der Neusiedler See habe einen Vogelreichtum, der weit über die Landesgrenzen Österreichs hinaus bekannt sei, sagte Naturschutz-Landesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ).

ORF

Trend begann in England

Ein besonderer Gast der heurigen BirdExperience ist Tim Appleton. Er ist einer der Gründer der „British Bird Fair“, einer jährlichen Veranstaltung für Vogelbeobachtung in England, die als Vorbild für die Bird-Experience gesehen wird. Er sei stolz darauf, dass die Bird Fair viele Veranstaltungen auf der ganzen Welt inspiriert habe, so Appleton. Vor 31 Jahren habe es keine Veranstaltungen für Vogelbeobachtungen gegeben, heute gebe es sie in fast jedem Land. Vergangenes Jahr waren 4.000 Personen bei der Bird Experience dabei.

Link: