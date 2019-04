Finanzamtsreform: Standorte bleiben erhalten

Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) hat am Dienstag in Eisenstadt versichert, dass strukturschwache Regionen durch die Finanzamtsreform nicht geschwächt werden sollen. Die zwei Standorte im Burgenland, Eisenstadt und Oberwart, bleiben erhalten.

In Zukunft sollen die bisher 40 Finanzämter laut Löger zu einem bundesweiten „Finanzamt Österreich“ zusammengezogen werden. An den bisher 79 Standorten werde sich aber nichts ändern. Prinzipiell sollen die Regionen in Österreich weiter gestärkt werden, so Löger, der bei seinem Arbeitsbesuch in Eisenstadt auch ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner und den Gemeindebund-Präsidenten Leo Radakovits traf.

Löger: Regionen stärken

Über den Strukturfonds habe man die Chance, Unterstützung zu geben und man habe auch im Jahr 2018 mehr Mittel ins Burgenland bringen können, so Löger. Die Stärkung der Regionen sei auch im Regierungsprogramm verankert. So wie jetzt auch bei der Finanzverwaltung wolle man sicherstellen, dass Standorte der Verwaltung in den Regionen blieben und teilweise auch die Chance hätten, ausgebaut zu werden, um eine bessere Verteilung innerhalb der Verwaltung Österreichs sicherzustellen.

ORF

Das Konzept zur Modernisierung der Finanzverwaltung beinhaltet auch eine Zusammenfassung der bisher neun Zollämter zu einem Zollamt Österreich, außerdem sollen die Finanzpolizei und die Steuerfahndung zu einem Amt für Betrugsbekämpfung zusammengeführt werden.

Steiner fordert „Chancenbonus“

Auch von Seiten des Landes müsse es Hilfe für strukturschwache Gemeinden geben, forderte ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner. Es müsse Chancengleichheit im ganzen Burgenland geben, daher schlage die ÖVP bei den Bedarfszuweisungen eine Art „Chancenbonus“ vor. Strukturschwache Gemeinden sollten so zusätzliche Finanzmittel bekommen, um die Lebensqualität der Menschen zu sichern. Gemeinden, die gewisse Kriterien erfüllten, sollten eine fixe Summe als Zuschuss vom Land bekommen, um Strukturen zu verbessern, sagte Steiner.