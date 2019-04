Grüne: Mehr Unterstützung für Roma-Vereine

Am Internationalen Tag der Roma am Montag fordern die Grünen mehr finanzielle Unterstützung für Roma-Vereine im Burgenland - gerade im Hinblick auf das Jubiläumsjahr 2021.

Die Roma und Sinti sind seit 1993 eine anerkannte Österreichische Volksgruppe. Die Roma-Vereine im Burgenland hätten wichtige Arbeit geleistet, um die Sprache zu erhalten, Vorurteile abzubauen und Rassismus zu bekämpfen, so der Landtagsabgeordnete der Grünen, Wolfgang Spitzmüller.

Der Abgeordnete beklagte, dass sich die Situation der Roma und Sinti in Europa mit dem Erstarken der rechtsradikalen Parteien und Bewegungen wieder verschlechtere. Er verwies auf das Beispiel von Italien, wo erst vergangene Woche eine Notunterkunft für Roma von Rassisten und Rechtsextremen angegriffen worden sei und Innenminister Salvini offen zur Vertreibung der Roma stehe.

Strommer: Diskriminierung bekämpfen

„In Zeiten, in denen rechtsradikale Parteien auch in Österreich in Regierungen sitzen, muss der Ausgrenzung, dem Rassismus und dem Hass klar entgegengestanden werden. Bewegungen wie die Identitären haben keinen Platz in Österreich und der EU,“ so Spitzmüller.

Auch der zweite Landtagspräsident Rudolf Strommer (ÖVP) äußert sich zum Internationalen Tag der Roma. Man müsse eine Diskiriminierung von Roma weiter bekämpfen. Immer noch bestehende Ungerechtigkeiten sind einer liberalen, westlichen Demokratie unwürdig, so Strommer.