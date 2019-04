Ostern als Hochsaison für Schafzüchter

Am Ostersonntag darf bei vielen Familien das Osterlamm nicht fehlen. Bei den burgenländischen Schafzüchtern herrscht daher momentan Hochbetrieb: Ziel ist es, dass das Fleisch pünktlich zu Ostern perfekte Qualität vorweisen kann.

Die Schafe des Landwirten Andreas Schlögl verbringen so viel Zeit wie möglich auf der Weide. Einerseits ist das für die Landschaftspflege gut, andererseits verbessert die viele Bewegung an der frischen Luft die Qualität des Schaffleischs. „Wenn sie sich bewegen, wenn sie laufend draußen sind, hat das Fleisch eine andere Reife. Durch die Bewegung ist dann mehr Muskelmasse vorhanden“, erklärt Schlögl.

In der Herde gibt es unterschiedliche Rassen: „Berrichon du Cher“-Schafe, Juraschafe - sowie die Waldschafe, eine gefährdete Schafsrasse: "Wir haben hier drei sehr unterschiedliche Schafrasen, und mein Ziel ist es, die Unterschiede herauszuarbeiten und zu analysieren und zu untersuchen, mit welchen Schafen man wirklich eine gute Fleischproduktion erzielt.

Im Burgenland gibt es momentan 20 Schafzüchter und mehr als 300 Schafhalter.

Schafprodukte werden beliebter

Die Schafzucht gewinnt an Bedeutung, die Zahl der Tiere und der Betriebe im Burgenland steigt, die Schafsprodukte gewinnen an Beliebtheit: „Man merkt, dass mit einer guten Haltung und mit einer guten Fütterung dieser Trend wieder gern angenommen wird. Auch die Produkte: Von Schafmilch, über Käse und über Joghurt hin wird das alles sehr gerne angenommen. Und auch das Fleisch ist wieder im Aufwärtstrend. Im letzten Jahr gab es vermehrt Schlachtungen“, so Daniela Höller von der Landwirtschaftskammer.

Wie lange die Schafe auf der Weide sind, hängt von der Rasse ab. Zwischen einem halben und einem dreiviertel Jahr sind sie draussen, dann geht es ab zur Schlachtung. Landwirt Schlögl achtet darauf, dass die Schafe rechtzeitig zu Ostern geschlachtet werden können: "Wir haben asaisonale Schafsrassen, welche das ganze Jahr Junge bekommen können. Durch ein optimales Herdenmanagement kann man das so planen, dass die Tiere im Herbst auf die Welt kommen und dann vor Ostern oder zu Ostern die Schlachtreife erlangen.