„Notfallmamas“ gesucht

Wenn das Kind krank ist, die Eltern aber nicht zu Hause bleiben können, organisiert der Verein „Kinder in Betreuung“ (KiB) „Notfallmamas“. Im gesamten Burgenland gibt es 15 von ihnen und es werden weitere gesucht, weil der Bedarf steigt.

Vor allem in den Bezirken Eisenstadt Umgebung und Neusiedl sei der Bedarf an „Notfallmamas“ hoch, sagte KiB-Landeskoordinatorin Heidi Eisingerich-Dillenz. Denn dort gebe es den Zuzug vieler Familien, denen dann das familiäre Netzweg fehle. Aber auch im südlichen Burgenland in der Gegend um Oberwart gebe es Familien, die das Service gerne in Anspruch nähmen.

ORF

Die „Notfallmamas“ kommen zu den Kindern nach Hause, spielen mit ihnen, kochen für sie und betreuen sie, solange bis die Eltern von der Arbeit zurück sind. „Notfallmamas“ sollten gerne mit Kindern arbeiten, etwas Erfahrung mitbringen und verlässlich sein. Das sei kein Vollzeitjob, sondern es passiere fallweise, so Eisingerich-Dillenz. Der Verein rufe ein, zwei Tage vorher an und Frage, ob die „Notfallmama“ Zeit habe.

Aufwandsentschädigung für „Notfallmamas“

Oft sind pensionierte Kinderkrankenschwestern oder Kindergärtnerinnen als Notfallmamas unterwegs. Für ihre Dienste bekommen sie eine Aufwandsentschädigung von acht Euro pro Stunde. Diese Kosten übernehmen die Eltern, sie bekommen sie aber vom Verein rückerstattet. Eine KiB-Mitgliedschaft ist Voraussetzung, um die Dienste einer „Notfallmama“ in Anspruch nehmen zu können. Diese kostet 14,50 Euro im Monat. Der Verein finanziert sich ausschließlich über Mitgliedsbeiträge. Österreichweit sind derzeit mehr als 500 „Notfallmamas“ im Einsatz.