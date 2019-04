WLV: Etappensieg für Trinkwasserschutz

Der Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland (WLV) hat mit der Gemeinde Zillingdorf (NÖ) und einem Biobauern aus Lichtenwörth beim EuGH den rechtlichen Schutz für sauberes Trinkwasser eingeklagt und nun einen Etappensieg erreicht.

Das Düngen in der Landwirtschaft kann die Nitratbelastung im Grundwasser und somit auch im Trinkwasser steigern. Um das zu vermeiden, forderten die Kläger schon vor mehr als zehn Jahren Düngemittel-Begrenzungen, blitzten damit aber im Landwirtschaftsministerium ab. Daher wandten sie sich an den Verwaltungsgerichtshof in Wien, der den Fall an den Europäischen Gerichtshof weiterleitete.

ORF

EU-Generalanwaltschaft gab Klägern Recht

Die EU-Generalanwaltschaft habe nun in einem Schlussantrag den Klägern Recht gegeben, sagte der technische Leiter des WLV, Helmut Herlicska. Dieser Antrag ist ein Vorschlag für ein Urteil, dem der EuGH zwar nicht folgen muss, aber an den er sich in etwa 75 Prozent aller Fälle hält. Folgt der EuGH auch in dieser Angelegenheit dem Schlussantrag, dann bedeute es, dass seitens des Ministeriums die rechtlichen Regelungen derart anzupassen seien, dass eine Verunreinigung des Trinkwassers verhindert werde, so Herlicska. Und es müsse für den Wasserversorger möglich sein, die Trinkwasserversorgung für die Bevölkerung so durchzuführen, dass keine weiteren Aufbereitungsmaßnahmen erforderlich seien.

EuGH-Urteil noch vor dem Sommer erwartet

Jene Bauern die Felder in der Nähe von Trinkwasserbrunnen bewirtschaften, sollten für eine umweltgerechtere Bewirtschaftung entsprechende Förderungen erhalten, schlug Herlicska vor. Er rechnet damit, dass die Entscheidung der EU-Generalanwaltschaft für die Zukunft richtungsweisend sein wird: „Wenn das so kommen sollte seitens der EuGH-Richter dann hat das natürlich schon auch über Österreich hinausgehende Bedeutung, es wäre dann schon so, dass diese Grundsätze, die hier entschieden werden also auch für das restliche Europa gelten.“ Ein Urteil des EuGH soll noch vor dem Sommer vorliegen.