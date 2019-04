Großeinsatz bei Balkonbrand in Wohnblock

Ein Balkonbrand in einem Wohnblock hat Sonntagfrüh in Eltendorf (Bezirk Jennersdorf) für ein Großaufgebot an Einsatzkräften gesorgt. Die Feuerwehren konnten den Brand schnell löschen, niemand wurde verletzt.

Gegen 5.00 Uhr in der Früh traf der Notruf in der Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ) ein: „Die Erstalarmierung lautete Brand eines Wohnblocks. Flammen schlugen aus einem Balkon im unteren Gebäudebereich und drohten auf das gesamte Wohnhaus überzugreifen“, sagte ein LSZ-Sprecher.

Bewohner rechtzeitig evakuiert

Drei Feuerwehren rückten zunächst zu dem Einsatz aus. „Eine weitere Anruferin meldete sich schließlich bei uns und teilte uns mit, dass sich in dem Wohnhaus mehrere Familien mit Kindern befinden. Deshalb haben wir die Schnelleinsatzgruppe Jennersdorf nachalarmiert“, so der LSZ-Sprecher. Auch drei Rettungsteams, ein First Responder und ein praktischer Arzt rückten aus.

Hausbewohner setzte Feuerlöscher ein

Bei der ersten Rückmeldung der Feuerwehr konnte bereits Entwarnung gegeben werden, hieß es. Derjenige, der Alarm geschlagen habe, habe auch alle Bewohner geweckt und daher sei niemand mehr in den Wohnungen gewesen, sagte der Feuerwehrkommandant von Eltendorf, Udo Boandl. Letztendlich seien nur zwei Balkone von dem Brand betroffen gewesen. Schlimmeres sei durch das rasche Eintreffen der Feuerwehr und durch einen Hausbewohner, der die Flammen mit zwei Feuerlöschern bekämpft habe, verhindert worden, so Boandl. Brand Aus konnte laut LSZ nach einer dreiviertel Stunde gegeben werden.

Insgesamt waren 42 Mitglieder der Feuerwehren Eltendorf, Jennersdorf, Poppendorf und Poppendorf-Berg im Einsatz. Die Brandursache ist noch nicht bekannt, ein Brandermittler untersuchte die betroffenen Wohnungen.