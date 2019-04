Mopedauto löst Brand in Vierkanthof aus

Fünf Feuerwehren sind am Freitagabend in Rohrbrunn (Bezirk Jennersdorf) im Löscheinsatz gewesen. Ein in dem Wirtschaftsgebäude eines Vierkanthofes geparktes Mopedauto hatte zu brennen begonnen.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Stadl bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren Rohrbrunn, Burgau-Burgauberg, Deutsch Kaltenbrunn (Ort und Berg) und Fürstenfeld konnten den Brand schließlich löschen. Verletzt wurde niemand.

zurück von weiter

Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest. Der Wohnbereich des Bauernhofes blieb laut Feuerwehr unbeschädigt. Weshalb das Mopedauto zu brennen begonnen hatte, war zunächst unklar. Die Ursache soll am Montag von Brandermittlern geklärt werden.