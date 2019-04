Podersdorf: Strandbad wird erneuert

In Podersdorf sollen in den kommenden Jahren sechs bis acht Millionen Euro in die Erneuerung des Strandbades fließen. Die Gemeinde will damit ihren Status als Tourismus-Hotspot am Neusiedler See festigen.

Podersdorf (Bezirk Neusiedl am See) ist besonders bei Wind- und Kitesurfern eine der Top-Destinationen in Österreich. Trotzdem liegt die bisher letzte Großinvestition in das Podersdorfer Strandbad mehr als 20 Jahre zurück. „Große Veränderungen wird es im Bereich der Mole geben, dort wird der Erlebnisbereich stattfinden. Es werden Möglichkeiten geschaffen, sodass auch Segelboote bei uns anlegen werden können. Es wird sich optisch sehr viel ändern“, so Bürgermeisterin Michaela Wohlfart (ÖVP).

ORF

Vorerst gibt es nur einen groben Plan: Der zweieinhalb Kilometer lange Strand soll von Nord bis Süd in Zonen eingeteilt und je nach Zielpublikum mit Leben erfüllt werden. „Eine Outdoor-Fitnesserlebniswelt, eine eigene Erlebniswelt für Familien, einen Unterhaltungsbereich entlang der Mole, wo es um Erlebnisgastronomie geht, aber natürlich auch eine beruhigte Zone, wo die Leute einfach den See genießen“, erklärt Rene Lentsch, Geschäftsführer des Podersdorf-Tourismus. Die Umsetzung soll im kommenden Jahr beginnen und dann drei bis vier Jahre dauern.