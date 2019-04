Gerersdorf: Saisonbeginn im Freilichtmuseum

Am Samstag beginnt die neue Saison im Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf. Zum Angebot des Museums gehören nicht nur Führungen, sondern auch Ausstellungen, Konzerte und Handwerkskurse.

Auf dem Gelände des Freilichtmuseums stehen dreißig Gebäude aus drei Jahrhunderten. Es sind Gebäude, die das Leben im pannonischen Raum erlebbar machen. Museumsgründer Gerhard Kisser begann in den 1970er Jahren Wohnhäuser, Stadln, Werkstätten und Kellerstöckl von ihren Originalstandorten abzutragen und in Gerersdorf (Bezirk Güssing) wieder aufzubauen. So wurden sie vor Abriss und Verschwinden bewahrt.

ORF

ORF

Ausschließlich südburgenländische Kreative

Die heurige Saison startet in Gerersdorf am 30. April mit einer alten Tradition, dem Maibaumaufstellen. Am 5. Mai findet ein Live-Frühschoppen des ORF-Burgenland statt. Mitte Mai beginnt die Ausstellungstätigkeit.

Heuer werden ausschließlich südburgenländische Kreative präsentiert: Fritz Pumm, Doris Dittrich und Adi Schmölzer. Pumm stellt seine monochromen Arbeiten im Mai aus. Im Juli zeigt Dittrich Keramikskulpturen und Gemälde und Schmölzer beschließt das Ausstellungsjahr mit seinen großformatigen Werken, dicht bemalt mit Tieren, Symbolen und Figuren.

ORF

Im Mai lädt außerdem Arthur Fandl mit seinen Musikern zu einer Blues Night. Das Quintett „Margret’s Musi“ spielt im August Jazz, Schlager und Volksmusik, gefolgt von Oliver Mally und Martin Gasselsberger. Am 31. August tritt dann das Trio Lepschi auf - Sänger des Ensembles ist Krimiautor Stefan Slupetzky. Fixpunkte im Veranstaltungsjahr sind der Internationale Museumstag am 19. Mai, der Tag des Denkmals am 29. September und die Lange Nacht der Museen am 5. Oktober.

Neue Handwerkskurse

Neu im Ensemble ist heuer eine Drechslerei, sagt Kisser. Im Juli und im September finden zwei Drechselkurse statt. Manche der Kurse, die in Gerersdorf angeboten werden, sind bereits ausgebucht. Immer wieder werden hier neue Kurse zu altem Handwerk angeboten, sagt auch Museumsmanagerin Eveline Niederbacher-Kisser.

ORF

„Wir haben jetzt auch spezielle Einsteigerkurse für das Tischlerhandwerk. Das Polstern ist nicht ganz, aber relativ neu. Klöppeln ist hingegen ganz neu dabei“, so Niederbacher-Kisser. Das Klöppeln ist eine Handwerkstechnik, die in die Renaissance zurück reicht und bei der mit Klöppeln, also Holzspulen, feine Spitze gefertigt wird. Auch Kurse im Nähen, Filzen und Schweißen können belegt werden.

ORF

11.000 Besucher im Vorjahr

11.000 Menschen haben 2018 das Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf besucht. Es sind Menschen aus der Umgebung und viele Akademiker besuchen die Kurse in Gerersdorf. Niederbacher-Kisser erzählt, dass durch die Wahl des Museums zum schönsten Platz des Burgenlandes in der ORF-Sendung „9 Plätze 9 Schätze“ mehr Gäste nach Gerersdorf gekommen sind - mehr dazu in Freilichtmuseum Gerersdorf Burgenland-Sieger. Die Saison im Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf dauert bis zum 11. November.