Lkw-Kontrollen auf A6: 50 Anzeigen

Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Potzneusiedl (Bezirk Neusiedl am See) haben am Donnerstag auf der Nordostautobahn (A6) Lkw-Kontrollen durchgeführt. Dabei wurden 50 Anzeigen wegen technischer Mängel erstattet.

Alleine bei einem Lastwagen aus der Slowakei, der Strohballen transportierte, wurden 18 schwere Mängel festgestellt. Dabei handelte es sich unter anderem um einen ausgebauten und zwei abgeklemmte Radbremszylinder. Dadurch war die Bremswirkung an einer kompletten Achse nicht gegeben, heißt es von der Polizei.

Landespolizeidirektion Burgenland

Drei Mal wurden mussten die Kennzeichen abgenommen werden, ebenso oft wurde den Lkw-Lenkern die Weiterfahrt untersagt. In sechs Fällen gab es eine Anzeige wegen mangelhaft gesicherter Ladung. Wegen Verstößen gegen die Lenk- und Ruhezeiten erstatteten die Beamten acht Mal Anzeige.