Seefestspiele Mörbisch im Wiener Prater

„Das Land des Lächelns“ von Franz Lehar steht heuer auf dem Spielplan der Seefestspiele Mörbisch. Die Produktion wurde am Donnerstag im Wiener Prater präsentiert, denn der Prater dient als Kulisse auf der Seebühne.

Der erste Akt entführt in den Wurstelprater, bevor es dann mit einem überdimensionalen Drachenkopf nach China geht. Inszeniert wird diese Weltreise von Bühnenbildner Walter Vogelweider, der in Mörbisch bereits für „Anatevka“ und „Eine Nacht in Venedig“ verantwortlich zeichnete. „Für mich unterstreicht der Prater die romantische Vorstellung von Fortschritt und Industrialisierung“, so Vogelweider.

ORF

„Das Land des Lächelns“ habe viel Tiefgang, sagte der künstlerische Direktor der Seefestspiele, Peter Edelmann. „Für mich eigentlich eine Oper mit tollen Meldodien“, so Edelmann. Wohl nicht zuletzt deshalb gehört das Stück mit seinen Hits wie „Dein ist mein ganzes Herz“ oder „Immer nur lächeln“ zu den Klassikern des Genres.

„Dein ist mein ganzes Herz“

Auch der ehemalige Intendant der Seefestspiele Mörbisch, Harald Serafin, ist wieder auf der Seebühne zu sehen. Er schlüpft in die Rolle des „Obereunuchen“. Regie führt der Südafrikaner Leonard C. Prinsloo.

ORF

Doskozil: „In sicheren Gewässern“

Für die Großproduktion auf der Seebühne in Mörbisch ist auch seitens des Landes alles bereit. „Mörbisch wurde in den Kulturlandesbetrieb überführt, soll auch hier in sicheren Gewässern künftig funktionieren und fahren“, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).

„Das Land des Lächelns“ hat am 11. Juli Premiere auf der Seebühne. Es wird auch eine Version für Kinder geben. Zudem wird auch eine Internationalen Sommer Akademie mit Meisterkursen für Sängerinnen und Sänger abgehalten.

