Burgenlands Wirtschaftsmotor brummt

Das Burgenland ist ein sehr gefragter Wirtschaftsstandort. Im Vorjahr wurden mehr als 193 Millionen Euro in geförderte Projekte investiert - ein Plus von 91 Millionen gegenüber 2017. Das geht auf dem Wirtschaftsbericht 2018 hervor.

Die burgenländische Wirtschaft boomt. Das Land sei für Firmenansiedlungen nach wie vor sehr gefragt, so Harald Zagiczek, Geschäftsführer der für Betriebsansiedlungen und Wirtschaftsförderung zuständigen Wirtschaft Burgenland. Laut Wirtschaftsbericht 2018 wurden im Burgenland im Vorjahr mehr als 30 Millionen Euro an Wirtschaftsförderung ausgeschüttet. Dies führte zu 193 Millionen Euro an Investitionen. Mit einem Förder-Euro würden somit rund sechs Euro an privatem Kapital ausgelöst, so Zagiczek

Viele Betriebansiedlungen

In Parndorf etwa haben sich ein Hotel, ein Kino und Lokale angesiedelt. In Zurndorf errichtet Norbert Szigeti eine neue Sektkellerei und ebenfalls in Zurndorf baut das Möbelhaus XXL Lutz sein neues Europalager - mehr dazu in Spatenstich für „A-NOBIS“-Sektkellerei und in XXXLutz baut Logistikzentrum in Zurndorf. In Pinkafeld baut die Salzburger Firma Stemeseder ein neues Werk - mehr dazu in Pinkafeld: 50 neue Arbeitsplätze .

ORF

Nicht nur Förderungen locken Unternehmen an. Wichtige Faktoren bei der Betriebsansiedlung im Burgenland seien gut ausgebildete Arbeitskräfte, vergleichsweise akzeptable Grundstückspreise und die relativ kurzen Entscheidungswege, sagte Wirtshaftslandesrat Alexander Petschnig (FPÖ).

450 neue Arbeitsplätze geschaffen

Mit den Wirtschaftsförderungen seien 2018 3.500 Arbeitsplätze gesichert und 450 neue geschaffen worden, so der Landesrat. Im Schnitt seien im Vorjahr im Burgenland 104.500 Personen beschäftigt gewesen, ein Zuwachs von 1,8 Prozent bzw. knapp 1.900 Beschäftigten.

2019 schränke sich die Wachstumsdynamik ein, dennoch blicke man optimistisch in die Zukunft. Für das Burgenland werde mit 1.400 zusätzlichen Beschäftigten und einem weiteren Rückgang der Arbeitslosenquote gerechnet. „Der burgenländischen Wirtschaft geht es sehr gut. Das wird auch 2019 so bleiben“, so Petschnig.